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Реал включился в гонку за Рюдигера

Защитник «Челси» летом станет свободным агентом

  • 20.04.2022 20:32
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Реал включился в гонку за Рюдигера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

«Реал» вошел в число претендентов на подписание защитника «Челси» Антонио Рюдигера. В конце сезона он станет свободным агентом.

Рюдигер заинтересован в переходе в «Реал». Однако защитнику нужно будет существенно снизить свои финансовые аппетиты. Сейчас главными претендентами на 29-летнего немца называются «Барселона» и «Ювентус».

Рюдигер выступает за «Челси» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 4 ассиста в 47 матчах во всех турнирах.

Источник — Marca

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