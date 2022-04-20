Реал включился в гонку за Рюдигера

«Реал» вошел в число претендентов на подписание защитника «Челси» Антонио Рюдигера. В конце сезона он станет свободным агентом.

Рюдигер заинтересован в переходе в «Реал». Однако защитнику нужно будет существенно снизить свои финансовые аппетиты. Сейчас главными претендентами на 29-летнего немца называются «Барселона» и «Ювентус».

Рюдигер выступает за «Челси» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 4 ассиста в 47 матчах во всех турнирах.