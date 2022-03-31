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Барселона пытается перехватить Рюдигера у Ювентуса

За защитника «Челси» идет серьезная борьба

  • 31.03.2022 14:31
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Барселона пытается перехватить Рюдигера у Ювентуса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

«Барселона» предприняла попытку подписать защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Его контракт истекает в конце сезона и не будет продлен.

Ранее уже сообщалось о том, что Рюдигер договорился о переходе в «Ювентус». Но сейчас «Барселона» активно пытается перехватить игрока у туринцев. Каталонцы провели переговоры с агентами игрока, результаты пока не известны.

Ранее интерес к Рюдигеру также приписывали «Баварии» и «Интеру».

Источник — Sky Sports

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