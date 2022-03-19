Рюдигер согласовал контракт с Ювентусом

«Ювентус» согласовал условия контракта с защитником «Челси» Антонио Рюдигером. Об этом сообщают итальянские СМИ. Соглашение будет рассчитано на четыре года.

Рюдигер перейдет в «Ювентус» на правах свободного агента. Его контракт с «Челси» истекает в конце сезона и не будет продлен.

В нынешнем сезоне на счету Рюдигера 3 гола и 4 ассиста в 41 матче за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость 29-летнего немца оценивается в 35 миллионов евро.