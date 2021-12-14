Рюдигер отклонил новый контракт с Челси, он может перейти в Реал

Немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер, скорее всего, покинет клуб в конце сезона 2021/22.

Как сообщает источник, 28-летний футболист отклонил предложение «синих» о новом контракте. «Челси» предлагал Рюдигеру соглашение с зарплатой в размере 140 тысяч фунтов в неделю. Игрок хочет получать 200 тысяч в неделю.

Ожидается, что Рюдигера готов подписать мадридский «Реал», который предложит игроку выгодный контракт.

В этом сезоне Рюдигер сыграл 21 матч за «Челси», забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.