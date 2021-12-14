Рюдигер отклонил новый контракт с Челси, он может перейти в Реал

Защитник вскоре может покинуть Лондон

  • 14.12.2021 15:02
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Рюдигер отклонил новый контракт с Челси, он может перейти в Реал
© Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер, скорее всего, покинет клуб в конце сезона 2021/22.

Как сообщает источник, 28-летний футболист отклонил предложение «синих» о новом контракте. «Челси» предлагал Рюдигеру соглашение с зарплатой в размере 140 тысяч фунтов в неделю. Игрок хочет получать 200 тысяч в неделю.

Ожидается, что Рюдигера готов подписать мадридский «Реал», который предложит игроку выгодный контракт.

В этом сезоне Рюдигер сыграл 21 матч за «Челси», забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Источник — The Athletic

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