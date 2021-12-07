Реал возглавил гонку за Рюдигером

Мадридский «Реал» является лидером в гонке за 28-летним немецким центральным защитником лондонского «Челси» Антонио Рюдигером.

Контракт футболиста с «синими» рассчитан до конца текущего сезона, и Рюдигер практически наверняка покинет лондонский клуб по его истечении. Сахр Сенези, брат и агент Антонио, достиг неформального соглашения с «Реалом». Испанский клуб предлагает футболисту гораздо лучшие условия, чем «Челси».

Также Рюдигером интересуются «Бавария», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Рюдигер перешел в «Челси» летом 2017 года из римской «Ромы» за €35 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «синих» 20 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €35 миллионов.