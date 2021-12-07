Реал возглавил гонку за Рюдигером

Немецкий защитник покинет «Челси» в качестве свободного агента

  • 07.12.2021 20:21
  • 555 просмотров
  • 0 комментариев
Реал возглавил гонку за Рюдигером
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» является лидером в гонке за 28-летним немецким центральным защитником лондонского «Челси» Антонио Рюдигером.

Контракт футболиста с «синими» рассчитан до конца текущего сезона, и Рюдигер практически наверняка покинет лондонский клуб по его истечении. Сахр Сенези, брат и агент Антонио, достиг неформального соглашения с «Реалом». Испанский клуб предлагает футболисту гораздо лучшие условия, чем «Челси».

Также Рюдигером интересуются «Бавария», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Рюдигер перешел в «Челси» летом 2017 года из римской «Ромы» за €35 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «синих» 20 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €35 миллионов.

Источник — Independent

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности