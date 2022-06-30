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Италия
30 июня 2022, 11:50 |
407
0

Наполи может подписать форварда Интера

Хоакин Корреа может сменить клуб летом

30 июня 2022, 11:50 |
407
0
Наполи может подписать форварда Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоакин Корреа

«Наполи» проявляет интерес к форварду «Интера» Хоакину Корреа. В Неаполе в нем видят замену Дрису Мертенсу, который покидает клуб в статусе свободного агента.

«Интер» требует за игрока 30 миллионов евро. Итальянские СМИ ожидают, что стороны могут сойтись на сумме в 25 миллионов.

Сам «Интер» также готов продать Корреа. Ранее клуб арендовал Ромелу Лукаку, и теперь необходимо освободить место в атаке для Пауло Дибалы.

Корреа перешел в «Интер» год назад из «Лацио». В сезоне 2021/2022 на счету 27-летнего аргентинца 6 голов и 2 ассиста в 36 матчах за «Интер» во всех турнирах.

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Источник Il Mattino
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