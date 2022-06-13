Интер готов продать Корреа
Аргентинский форвард не надолго задержится в Милане
«Интер» во время летнего трансферного окна планирует продать форварда Хоакина Корреа. Руководство клуба уже связалось с агентом 27-летнего аргентинца и сообщилось ему о необходимости поиска нового клуба для игрока.
Первый претендент на Корреа появился – это французский «Марсель».
Причин желания «Интера» продать Корреа две. Первая – непростое финансовое положение клуба. Вторая – вероятное подписание летом Пауло Дибалы и Ромелу Лукаку, из-за чего Корреа может потерять игровую практику.
Корреа перешел в «Интер» из «Лацио» летом прошлого года, трансфер обошелся в 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету форварда 6 голов и 2 ассиста в 36 матчах за «Интер» во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина выиграла стартовую партию, но победить шестую сеяную не смогла
Украинец может продолжить карьеру в топовом английском клубе