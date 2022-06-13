Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер готов продать Корреа
Италия
13 июня 2022, 22:53 |
193
0

Интер готов продать Корреа

Аргентинский форвард не надолго задержится в Милане

13 июня 2022, 22:53 |
193
0
Интер готов продать Корреа
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоакин Корреа

«Интер» во время летнего трансферного окна планирует продать форварда Хоакина Корреа. Руководство клуба уже связалось с агентом 27-летнего аргентинца и сообщилось ему о необходимости поиска нового клуба для игрока.

Первый претендент на Корреа появился – это французский «Марсель».

Причин желания «Интера» продать Корреа две. Первая – непростое финансовое положение клуба. Вторая – вероятное подписание летом Пауло Дибалы и Ромелу Лукаку, из-за чего Корреа может потерять игровую практику.

Корреа перешел в «Интер» из «Лацио» летом прошлого года, трансфер обошелся в 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету форварда 6 голов и 2 ассиста в 36 матчах за «Интер» во всех турнирах.

По теме:
Определился главный претендент на подписание Марсело
Фиорентина хочет подписать основного форварда Интера
Де Врей может перейти в Манчестер Юнайтед
Интер Милан Хоакин Корреа Марсель
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина уступила Касаткиной на старте травяного турнира в Берлине
Теннис | 13 июня 2022, 14:26 5
Калинина уступила Касаткиной на старте травяного турнира в Берлине
Калинина уступила Касаткиной на старте травяного турнира в Берлине

Ангелина выиграла стартовую партию, но победить шестую сеяную не смогла

Ливерпуль заинтересовался услугами Цыганкова
Футбол | 13 июня 2022, 09:39 14
Ливерпуль заинтересовался услугами Цыганкова
Ливерпуль заинтересовался услугами Цыганкова

Украинец может продолжить карьеру в топовом английском клубе

Легенда с 25 трофеями. Марсело покинул Реал, но ищет новую команду
Футбол | 13.06.2022, 16:30
Легенда с 25 трофеями. Марсело покинул Реал, но ищет новую команду
Легенда с 25 трофеями. Марсело покинул Реал, но ищет новую команду
Мудрик поведал, что Петраков сказал игрокам в перерыве матча с Арменией
Футбол | 13.06.2022, 13:23
Мудрик поведал, что Петраков сказал игрокам в перерыве матча с Арменией
Мудрик поведал, что Петраков сказал игрокам в перерыве матча с Арменией
Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу
Футбол | 13.06.2022, 06:57
Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу
Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко попал в сферу интересов Барселоны
Зинченко попал в сферу интересов Барселоны
11.06.2022, 21:58
Футбол
Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC
Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC
12.06.2022, 08:20
MMA
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
12.06.2022, 06:10 4
Футбол
НХЛ. Невероятная Тампа-Бэй третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли
НХЛ. Невероятная Тампа-Бэй третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли
12.06.2022, 07:25
Хоккей
Журналист назвал требования Ярмоленко по зарплате в новом клубе
Журналист назвал требования Ярмоленко по зарплате в новом клубе
13.06.2022, 09:47 5
Футбол
Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
12.06.2022, 11:40 14
Футбол
Украинская легкоатлетка: «Желаю Ласицкене их же «русского мира»
Украинская легкоатлетка: «Желаю Ласицкене их же «русского мира»
12.06.2022, 04:34 1
Другие виды
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди элиты
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди элиты
12.06.2022, 00:10 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем