Интер готов продать Корреа

«Интер» во время летнего трансферного окна планирует продать форварда Хоакина Корреа. Руководство клуба уже связалось с агентом 27-летнего аргентинца и сообщилось ему о необходимости поиска нового клуба для игрока.

Первый претендент на Корреа появился – это французский «Марсель».

Причин желания «Интера» продать Корреа две. Первая – непростое финансовое положение клуба. Вторая – вероятное подписание летом Пауло Дибалы и Ромелу Лукаку, из-за чего Корреа может потерять игровую практику.

Корреа перешел в «Интер» из «Лацио» летом прошлого года, трансфер обошелся в 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету форварда 6 голов и 2 ассиста в 36 матчах за «Интер» во всех турнирах.