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  4. Экс-форвард Шахтера перейдет в Индепендьенте в аренду за 200 тысяч долларов
Аргентина
30 июня 2022, 10:40 | Обновлено 30 июня 2022, 11:51
498
0

Экс-форвард Шахтера перейдет в Индепендьенте в аренду за 200 тысяч долларов

Факундо Феррейра не стал своим в Мексике

30 июня 2022, 10:40 | Обновлено 30 июня 2022, 11:51
498
0
Экс-форвард Шахтера перейдет в Индепендьенте в аренду за 200 тысяч долларов
Getty Images/Global Images Ukraine. Факундо Феррейра

Бывший форвард «Шахтера» Факундо Феррейра, который с начала нынешнего года выступает в Мексике за «Тихуану», в ближайшее время вернется в родную для него Аргентину.

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Подписать Феррейру собирается «Индепендьенте», который уже договорился с мексиканцами об аренде форварда на шесть месяцев.

За сделку аргентинцы заплатят 200 тысяч долларов. Также у «Индепендьенте» будет приоритетное право на выкуп контракта Феррейры за 2,5 миллиона долларов, которое будет действовать до ноября.

В «Тихуану» Феррейра перешел свободным агентом, но не стал важным игроком для мексиканской команды, отличившись лишь 1 забитым мячом в 14 матчах.

Ранее сообщалось, что в «Тихуане» недовольны отдачей от Феррейры и готовы рассмотреть вариант с уходом форварда, вплоть до расторжения с ним контракта.

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Источник Marca
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