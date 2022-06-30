Экс-форвард Шахтера перейдет в Индепендьенте в аренду за 200 тысяч долларов
Факундо Феррейра не стал своим в Мексике
Бывший форвард «Шахтера» Факундо Феррейра, который с начала нынешнего года выступает в Мексике за «Тихуану», в ближайшее время вернется в родную для него Аргентину.
Подписать Феррейру собирается «Индепендьенте», который уже договорился с мексиканцами об аренде форварда на шесть месяцев.
За сделку аргентинцы заплатят 200 тысяч долларов. Также у «Индепендьенте» будет приоритетное право на выкуп контракта Феррейры за 2,5 миллиона долларов, которое будет действовать до ноября.
В «Тихуану» Феррейра перешел свободным агентом, но не стал важным игроком для мексиканской команды, отличившись лишь 1 забитым мячом в 14 матчах.
Ранее сообщалось, что в «Тихуане» недовольны отдачей от Феррейры и готовы рассмотреть вариант с уходом форварда, вплоть до расторжения с ним контракта.
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