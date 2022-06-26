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  4. Индепендьенте арендует экс-форварда Шахтера за 400 тысяч долларов
Аргентина
26 июня 2022, 10:34 |
486
1

Индепендьенте арендует экс-форварда Шахтера за 400 тысяч долларов

Факундо Феррейра не смог адаптироваться в Мексике

26 июня 2022, 10:34 |
486
1
Индепендьенте арендует экс-форварда Шахтера за 400 тысяч долларов
Getty Images/Global Images Ukraine. Факундо Феррейра (справа)

Форвард мексиканской «Тихуаны» Факундо Феррейра, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», в ближайшее время может перейти в аргентинский «Индепендьенте».

Несмотря на то, что некоторые детали сделки сторонам еще предстоит обсудить, общая ее конфигурация уже понятна – сезонная аренда стоимостью в 400 тысяч долларов с опцией на выкуп.

В «Тихуану» Феррейра перешел свободным агентом в начале нынешнего года, но не стал важным игроком для мексиканской команды, отличившись лишь 1 забитым мячом в 14 матчах.

Ранее сообщалось, что в «Тихуане» недовольны отдачей от Феррейры и готовы рассмотреть вариант с уходом форварда, вплоть до расторжения с ним контракта.

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Факундо Феррейра Тихуана Индепендьенте трансферы
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Источник LocoXelRojo.com - Independiente
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Комментарии 1
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zzg77
Играя в Шахте возомнил себя мастером, а теперь мыкается где попало!
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