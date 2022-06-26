Индепендьенте арендует экс-форварда Шахтера за 400 тысяч долларов

Форвард мексиканской «Тихуаны» Факундо Феррейра, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», в ближайшее время может перейти в аргентинский «Индепендьенте».

Несмотря на то, что некоторые детали сделки сторонам еще предстоит обсудить, общая ее конфигурация уже понятна – сезонная аренда стоимостью в 400 тысяч долларов с опцией на выкуп.

В «Тихуану» Феррейра перешел свободным агентом в начале нынешнего года, но не стал важным игроком для мексиканской команды, отличившись лишь 1 забитым мячом в 14 матчах.

Ранее сообщалось, что в «Тихуане» недовольны отдачей от Феррейры и готовы рассмотреть вариант с уходом форварда, вплоть до расторжения с ним контракта.