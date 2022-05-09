Не прошло и полгода. Мексиканцы хотят избавиться от экс-форварда Шахтера

31-летний экс-форвард «Шахтера» Факундо Феррейра в ближайшее время может вновь оказаться в статусе свободного агента.

Аргентинец просидел полгода без профессионального футбола, когда летом минувшего года покинул «Сельту» и долгое время не мог подыскать себе новый клуб.

Однако в декабре 2021 года Феррейра подписал договор с мексиканской «Тихуаной», где надеялся реанимировать карьеру. Впрочем, сделать это у Факундо не получилось: в 14 матчах за новую команду он отличился лишь 1 забитым мячом.

По информации журналиста Науэля Феррейры, руководители мексиканского клуба «считают, что уровень выступлений форварда был далек от ожидаемого, из-за чего они не находят плохим решением возможность расторжения контракта с футболистом уже в июне».

Напомним, на контракте в «Шахтере» Факундо Феррейра провел пять лет – с 2013-го по 2018-й.