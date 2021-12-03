ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Шахтера стал игроком мексиканского клуба

Факундо Феррейра продолжит карьеру в «Тихуане»

  • 03.12.2021 08:50
  • 705 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Шахтера стал игроком мексиканского клуба
© ФК «Тихуана»

Как мы сообщали ранее, известный в прошлом нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра стал игроком «Тихуаны». Сегодня, 3 декабря, мексиканский клуб официально сообщил о трансфере.

Аргентинец перешел в «Тихуану» на правах свободного агента. 

Напомним, последним клубом Факундо Феррейры была испанская «Сельта», откуда он ушел летом после истечения срока действия контракта.

Ранее Феррейра провел 74 матча за «Шахтер», в которіх забил 43 мяч.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    kortizol228
    online
    kortizol228, 03.12.2021 09:13
    0
    сейчас первое сообщение будут дизлайкать до упора, ты неправ, ты неправ, пох..й что уже минус 10, вдруг кто-то ещё поверит тебе
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    kortizol228
    online
    kortizol228, 03.12.2021 09:11
    0
    у Фернандо этих азов нет, он как потерянный при прострелах.
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    kortizol228
    online
    kortizol228, 03.12.2021 09:11
    0
    случайный пассажир в европейском футболе, но его статистика за шахту впечатляет. с полузащитой Шахтёра нападающим можно ставить кого угодно, главное чтобы хотя бы аза нападающего присутствовали.
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    kortizol228
    online
    kortizol228, 03.12.2021 09:06
    -1
    есть
    Ссылка
    kortizol228
    online
    kortizol228, 03.12.2021 09:06
    -1
    ему наверное ещё и 30 нет
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