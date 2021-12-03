ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Шахтера стал игроком мексиканского клуба

Как мы сообщали ранее, известный в прошлом нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра стал игроком «Тихуаны». Сегодня, 3 декабря, мексиканский клуб официально сообщил о трансфере.

Аргентинец перешел в «Тихуану» на правах свободного агента.

Напомним, последним клубом Факундо Феррейры была испанская «Сельта», откуда он ушел летом после истечения срока действия контракта.

Ранее Феррейра провел 74 матча за «Шахтер», в которіх забил 43 мяч.