Если снова не передумает. Экс-форвард Шахтера близок к трансферу в Мексику

Факундо Феррейра с лета сидит без клуба

  • 28.11.2021 10:42
  • 1123 просмотра
  • 1 комментарий
Если снова не передумает. Экс-форвард Шахтера близок к трансферу в Мексику
© Getty Images/Global Images Ukraine. Факундо Феррейра

30-летний бывший форвард «Шахтера» Факундо Феррейра очень близок к тому, чтобы стать игроком мексиканского клуба «Тихуана».

По информации am.com.mx, стороны в устном порядке уже согласовали все детали контракта, и футболист дал согласие на его подписание.

Для завершения трансфера, который состоится на правах свободного агента, остается лишь официально подписать договор, для чего Феррейра вскоре должен будет прибыть в Мексику.

Впрочем, в «Тихуане» несколько обеспокоены, так как ранее Феррейра уже договаривался с чилийским «Коло Коло», однако в последний момент не прибыл в клуб для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта, чем всерьез разозлил руководство клуба.

Напомним, последним клубом Факундо Феррейры была испанская «Сельта», откуда он ушел летом после истечения срока действия контракта.

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(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    andeka1968
    online
    andeka1968, 28.11.2021 10:58
    -1
    Якщо знову не передумає. Екс-форвард Шахтаря близький до трансферу до Мекси
    Може таки МексиКИ?
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