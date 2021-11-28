Если снова не передумает. Экс-форвард Шахтера близок к трансферу в Мексику

30-летний бывший форвард «Шахтера» Факундо Феррейра очень близок к тому, чтобы стать игроком мексиканского клуба «Тихуана».

По информации am.com.mx, стороны в устном порядке уже согласовали все детали контракта, и футболист дал согласие на его подписание.

Для завершения трансфера, который состоится на правах свободного агента, остается лишь официально подписать договор, для чего Феррейра вскоре должен будет прибыть в Мексику.

Впрочем, в «Тихуане» несколько обеспокоены, так как ранее Феррейра уже договаривался с чилийским «Коло Коло», однако в последний момент не прибыл в клуб для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта, чем всерьез разозлил руководство клуба.

Напомним, последним клубом Факундо Феррейры была испанская «Сельта», откуда он ушел летом после истечения срока действия контракта.