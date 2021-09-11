Гнев чилийцев. Бывший форвард Шахтера рассердил боссов Коло Коло

Бывший форвард «Шахтера» Факундо Феррейра, последним клубом которого была испанская «Сельта», был близок к тому, чтобы стать игроком «Коло Коло».

Сделка, как ожидалось, должна была быть закрыта в пятницу, однако к оговоренному времени Феррейра не прибыл в стан «Коло Коло», сославшись на личные обстоятельства, суть которых не конкретизировал.

Поступок Феррейры крайне разгневал президента «Коло Коло» Эдмундо Валладареса и спортивного директора клуба Даниэля Морона. Ранее боссы чилийцев через электронную почту согласовали с аргентинским форвардом буквально каждый пункт контракта, а потому не ожидали такого подвоха от игрока.

Ныне судьба потенциального трансфера Феррейры в «Коло Коло» остается неизвестной. Не исключено, что в ближайшее время аргентинец подпишет контракт с клубом из Бразилии или Европы, тем более, что недавно сообщалось о переговорах между Феррейрой и английским «Ноттингем Форест», играющем в Чемпионшипе.