Экс-игрок Шахтера ведет переговоры с аутсайдером Чемпионшипа

30-летний аргентинский форвард Факундо Феррейра, который по окончании минувшего сезона покинул «Сельту», а в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера», может продолжить карьеру в Англии.
По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, Феррейра ныне ведет переговоры с клубом Чемпионшипа «Ноттингем Форест».
Отмечается, что обе стороны заинтересованы в сотрудничестве, но пока слишком рано говорить, что трансфер все-таки состоится.
«Ноттингем Форест» после 5 матчей имеет лишь одно набранное очко и занимает ныне последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа.
Источник — Twitter
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