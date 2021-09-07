Экс-игрок Шахтера ведет переговоры с аутсайдером Чемпионшипа

Факундо Феррейра пытается договориться с Ноттингем Форест

  • 07.09.2021 19:58
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Экс-игрок Шахтера ведет переговоры с аутсайдером Чемпионшипа
© Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний аргентинский форвард Факундо Феррейра, который по окончании минувшего сезона покинул «Сельту», а в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера», может продолжить карьеру в Англии.

По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, Феррейра ныне ведет переговоры с клубом Чемпионшипа «Ноттингем Форест».

Отмечается, что обе стороны заинтересованы в сотрудничестве, но пока слишком рано говорить, что трансфер все-таки состоится.

«Ноттингем Форест» после 5 матчей имеет лишь одно набранное очко и занимает ныне последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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Источник — Twitter

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