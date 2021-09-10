Коло Коло подпишет бывшего форварда Шахтера

Факундо Феррейра, скорее всего, ближайший год проведет в Южной Америке

  • 10.09.2021 09:44
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Коло Коло подпишет бывшего форварда Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Факундо Феррейра (справа)

Чилийский клуб «Коло Коло» близок к тому, чтобы объявить о трансфере 30-летнего аргентинского форварда Факундо Феррейры, известного в Украине по выступлениям в составе «Шахтера».

Отмечается, что тренерский штаб «Коло Коло» очень заинтересован в подписании Феррейры, так как воодушевлен выступлениями аргентинца в Европе, особенно его опытом в Лиге чемпионов.

«Коло Коло» предложил Феррейре контракт на один год с базовой зарплатой в 500 тысяч долларов. Эти условия удовлетворили форварда и, как ожидается, он в ближайшее время прибудет в Чили для официального подписания контракта.

Ранее сообщалось, что Факундо Феррейра ведет переговоры с аутсайдером английского Чемпионшипа «Ноттингем Форест».

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Источник — La Tercera

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