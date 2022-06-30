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  4. ВИДЕО. Как играет следующая соперница Цуренко на Уимблдоне
Уимблдон
30 июня 2022, 10:37 | Обновлено 30 июня 2022, 11:56
546
0

ВИДЕО. Как играет следующая соперница Цуренко на Уимблдоне

Юле Нимайер сенсационно оставила Анетт Контавейт за бортом турнира

30 июня 2022, 10:37 | Обновлено 30 июня 2022, 11:56
546
0
ВИДЕО. Как играет следующая соперница Цуренко на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Юле Нимайер

Завтра, 1 июля, украинская теннисистка Леся Цуренко проведет поединок третьего круга на Уимблдоне.

Соперницей Цуренко будет немка Юле Нимайер (№97 WTA), которая неожиданно выбила из борьбы третью ракетку мира Анетт Контавейт.

Предлагаем оценить игру Юле Нимайер.

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Источник Sport.ua
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