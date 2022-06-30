ВИДЕО. Как играет следующая соперница Цуренко на Уимблдоне

Завтра, 1 июля, украинская теннисистка Леся Цуренко проведет поединок третьего круга на Уимблдоне.

Соперницей Цуренко будет немка Юле Нимайер (№97 WTA), которая неожиданно выбила из борьбы третью ракетку мира Анетт Контавейт.

Предлагаем оценить игру Юле Нимайер.