Уимблдон30 июня 2022, 10:37 | Обновлено 30 июня 2022, 11:56
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ВИДЕО. Как играет следующая соперница Цуренко на Уимблдоне
Юле Нимайер сенсационно оставила Анетт Контавейт за бортом турнира
30 июня 2022, 10:37 | Обновлено 30 июня 2022, 11:56
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Завтра, 1 июля, украинская теннисистка Леся Цуренко проведет поединок третьего круга на Уимблдоне.
Соперницей Цуренко будет немка Юле Нимайер (№97 WTA), которая неожиданно выбила из борьбы третью ракетку мира Анетт Контавейт.
Предлагаем оценить игру Юле Нимайер.
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