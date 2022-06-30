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  4. Радукану повержена. Гарсия впервые с 2019-го выиграла семь матчей подряд
Уимблдон
30 июня 2022, 01:45 |
60
0

Радукану повержена. Гарсия впервые с 2019-го выиграла семь матчей подряд

Британская надежда очень рано завершила турнирный путь на Уимблдоне

30 июня 2022, 01:45 |
60
0
Радукану повержена. Гарсия впервые с 2019-го выиграла семь матчей подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Экс-четвертая ракетка мира Каролин Гарсия впервые с 2017 года прошла в третий круг на Уимблдоне.

В матче второго раунда чемпионка недавних соревнований в немецком Бад-Хомбурге переиграла первую ракетку Британии и десятую сеяную Эмму Радукану. 

Уимблдон. Второй круг
Каролин Гарсия (Франция) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:3, 6:3

Француженка выиграла уже седьмой матч подряд, чего с ней не случалось с 2019 года. К слову, тогда она сделала это тоже на траве (5 побед в Ноттингеме и две на Мальорке).

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Эмма Радукану Каролин Гарсия Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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