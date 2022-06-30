Радукану повержена. Гарсия впервые с 2019-го выиграла семь матчей подряд

Экс-четвертая ракетка мира Каролин Гарсия впервые с 2017 года прошла в третий круг на Уимблдоне.

В матче второго раунда чемпионка недавних соревнований в немецком Бад-Хомбурге переиграла первую ракетку Британии и десятую сеяную Эмму Радукану.

Уимблдон. Второй круг

Каролин Гарсия (Франция) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:3, 6:3

Француженка выиграла уже седьмой матч подряд, чего с ней не случалось с 2019 года. К слову, тогда она сделала это тоже на траве (5 побед в Ноттингеме и две на Мальорке).