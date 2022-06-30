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  4. Изнер впервые в карьере обыграл Энди Маррея и почти догнал Иво Карловича
Уимблдон
30 июня 2022, 01:30 |
76
0

Изнер впервые в карьере обыграл Энди Маррея и почти догнал Иво Карловича

Американец пробился в третий круг Уимблдона

30 июня 2022, 01:30 |
76
0
Изнер впервые в карьере обыграл Энди Маррея и почти догнал Иво Карловича
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Изнер и Энди Маррей

Двукратный победитель Уимблдона Энди Маррей (№52 ATP) завершил выступления в одиночном разряде травяного мейджора.

Во втором круге британец в четырех сетах проиграл американцу Джону Изнеру (№24 ATP).

Уимблдон. Второй круг
Джон Изнер (США) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:4, 7:6(4), 6:7(3), 6:4

В этом матче Джон сделал 36 эйсов, доведя общее количество подач навылет до 13724 за карьеру. Американец всего на 4 эйса отстает от Иво Карловича, который лидирует по этому показателю с 1991 года.

Отметим, что Изнер впервые в карьере одолел Маррея, ранее у американца было восемь поражений. В следующем матче он сыграет против десятого сеяного Янника Синнера из Италии.

Маррей обещал пожертвовать все призовые жителям Украины. За выход во второй круг он получил 78 тысяч фунтов (около 95 тысячи долларов).

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Источник Sport.ua
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