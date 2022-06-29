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  4. Моуриньо недоволен работой Ромы на трансферном рынке
Италия
29 июня 2022, 16:58 |
289
0

Моуриньо недоволен работой Ромы на трансферном рынке

Римский клуб действует слишком пассивно

29 июня 2022, 16:58 |
289
0
Моуриньо недоволен работой Ромы на трансферном рынке
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо недоволен работой клуба на трансферном рынке. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Моуриньо надеялся на существенное усиление состава нынешним летом. Однако пока что клуб подписал только одного игрока – Неманью Матича из «Манчестер Юнайтед».

Уже в начале июля «Рома» начнет предсезонную подготовку, и шансы на то, что к этому моменту Моуриньо получит готовый состав на новый сезон, минимальные.

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Жозе Моуриньо Рома Рим трансферы трансферы Серии A
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Источник La Repubblica
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