Италия29 июня 2022, 16:58 |
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Моуриньо недоволен работой Ромы на трансферном рынке
Римский клуб действует слишком пассивно
29 июня 2022, 16:58 |
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо недоволен работой клуба на трансферном рынке. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Моуриньо надеялся на существенное усиление состава нынешним летом. Однако пока что клуб подписал только одного игрока – Неманью Матича из «Манчестер Юнайтед».
Уже в начале июля «Рома» начнет предсезонную подготовку, и шансы на то, что к этому моменту Моуриньо получит готовый состав на новый сезон, минимальные.
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