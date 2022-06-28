Винус Уильямс сыграет с Джейми Марреем в миксте на Уимблдоне

Пятикратная чемпионка Уимблдона в одиночном разряде Винус Уильямс, которая не играла с августа прошлого года, возвращается на корт на травяном мейджоре.

В парном смешанном разряде американка выступит с Джейми Марреем.

Отметим, что Винус еще не выигрывала на Уимблдоне в миксте, но шесть раз делала это в женском парном разряде.

Джейми Маррей, экс-первая ракетка мира в парном разряде, брал два титула на травяном мейджоре именно в миксте.