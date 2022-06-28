Уимблдон28 июня 2022, 15:50 | Обновлено 28 июня 2022, 16:10
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Винус Уильямс сыграет с Джейми Марреем в миксте на Уимблдоне
Звездный дуэт попытается добыть еще один титул на травяных кортах
28 июня 2022, 15:50 | Обновлено 28 июня 2022, 16:10
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Пятикратная чемпионка Уимблдона в одиночном разряде Винус Уильямс, которая не играла с августа прошлого года, возвращается на корт на травяном мейджоре.
В парном смешанном разряде американка выступит с Джейми Марреем.
Отметим, что Винус еще не выигрывала на Уимблдоне в миксте, но шесть раз делала это в женском парном разряде.
Джейми Маррей, экс-первая ракетка мира в парном разряде, брал два титула на травяном мейджоре именно в миксте.
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