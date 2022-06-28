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  4. Винус Уильямс сыграет с Джейми Марреем в миксте на Уимблдоне
Уимблдон
28 июня 2022, 15:50 | Обновлено 28 июня 2022, 16:10
145
0

Винус Уильямс сыграет с Джейми Марреем в миксте на Уимблдоне

Звездный дуэт попытается добыть еще один титул на травяных кортах

28 июня 2022, 15:50 | Обновлено 28 июня 2022, 16:10
145
0
Винус Уильямс сыграет с Джейми Марреем в миксте на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Пятикратная чемпионка Уимблдона в одиночном разряде Винус Уильямс, которая не играла с августа прошлого года, возвращается на корт на травяном мейджоре.

В парном смешанном разряде американка выступит с Джейми Марреем.

Отметим, что Винус еще не выигрывала на Уимблдоне в миксте, но шесть раз делала это в женском парном разряде.

Джейми Маррей, экс-первая ракетка мира в парном разряде, брал два титула на травяном мейджоре именно в миксте.

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Винус Уильямс Джейми Маррей Уимблдон-2022
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Источник Tennis Majors
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