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  4. Экс-звезда Интера и Барселоны может стать спортивным директором Челси
Англия
28 июня 2022, 14:21 |
625
0

Экс-звезда Интера и Барселоны может стать спортивным директором Челси

Максвелл может получить должность в Лондоне

28 июня 2022, 14:21 |
625
0
Экс-звезда Интера и Барселоны может стать спортивным директором Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Максвелл

В руководстве «Челси» после смены владельца происходят большие изменения. Свои должности покинули Марина Грановская и Петр Чех.

Новым спортивным директором «Челси» может стать известный в недавнем прошлом бразильский защитник Максвелл. Он завершил карьеру в 2017 году, после чего работал в ПСЖ спортивным координатором и послом клуба.

Шансы Максвелла получить должность повышаются из-за его хороших отношений с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем. Ранее они вместе работали с ПСЖ.

В качестве игрока Максвелл кроме ПСЖ выступал за «Крузейро», «Аякс», «Интер» и «Барселону».

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Источник The Guardian
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