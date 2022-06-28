Экс-звезда Интера и Барселоны может стать спортивным директором Челси

В руководстве «Челси» после смены владельца происходят большие изменения. Свои должности покинули Марина Грановская и Петр Чех.

Новым спортивным директором «Челси» может стать известный в недавнем прошлом бразильский защитник Максвелл. Он завершил карьеру в 2017 году, после чего работал в ПСЖ спортивным координатором и послом клуба.

Шансы Максвелла получить должность повышаются из-за его хороших отношений с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем. Ранее они вместе работали с ПСЖ.

В качестве игрока Максвелл кроме ПСЖ выступал за «Крузейро», «Аякс», «Интер» и «Барселону».