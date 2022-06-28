Экс-звезда Интера и Барселоны может стать спортивным директором Челси
Максвелл может получить должность в Лондоне
В руководстве «Челси» после смены владельца происходят большие изменения. Свои должности покинули Марина Грановская и Петр Чех.
Новым спортивным директором «Челси» может стать известный в недавнем прошлом бразильский защитник Максвелл. Он завершил карьеру в 2017 году, после чего работал в ПСЖ спортивным координатором и послом клуба.
Шансы Максвелла получить должность повышаются из-за его хороших отношений с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем. Ранее они вместе работали с ПСЖ.
В качестве игрока Максвелл кроме ПСЖ выступал за «Крузейро», «Аякс», «Интер» и «Барселону».
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