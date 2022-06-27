Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Челси покинет административную должность в клубе
Англия
27 июня 2022, 21:50 |
628
0

Легенда Челси покинет административную должность в клубе

Петр Чех больше не будет работать в «Челси»

27 июня 2022, 21:50 |
628
0
Легенда Челси покинет административную должность в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Петр Чех

Легенда «Челси» Петр Чех заявил о том, что покинет должность технического директора и спортивного советника в клубе, которую занимал с 2019 года:

«Для меня было огромной честью выполнять эту роль в «Челси» в течение последних трех лет. Теперь, когда у клуба новый владелец, я чувствую, что сейчас самое подходящее время, чтобы отойти в сторону.

Я рад, что клуб сейчас находится в отличном положении с новыми владельцами, и я уверен в его будущих успехах как на поле, так и за его пределами».

Чех покинет свою должность 30 июня. В качестве игрока он выступал за «Синих» в 2004 – 2015 годах.

По теме:
Ювентус отклонил новое предложение Челси по Де Лигту
Манчестер Сити повесил ценник на Стерлинга
Челси предлагает Ювентусу крупный обмен
Петр Чех Челси
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Челси
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ольга ХАРЛАН: «Вы не считаете это геноцидом?»
Другие виды | 27 июня 2022, 19:19 2
Ольга ХАРЛАН: «Вы не считаете это геноцидом?»
Ольга ХАРЛАН: «Вы не считаете это геноцидом?»

Украинская саблистка – о ракетном ударе по ТРЦ в Кременчуге

Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла
Футбол | 27 июня 2022, 00:05 23
Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла
Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла

Вообще непонятно, почему не 0 баллов, ведь клубы рф в еврокубках не играют

ОФИЦИАЛЬНО. Жерсон Родригеш перешел в клуб из Саудовской Аравии
Футбол | 27.06.2022, 17:17
ОФИЦИАЛЬНО. Жерсон Родригеш перешел в клуб из Саудовской Аравии
ОФИЦИАЛЬНО. Жерсон Родригеш перешел в клуб из Саудовской Аравии
Шахтер не получит летом денег за Тете. Бразилец переходит в Лион
Футбол | 27.06.2022, 14:07
Шахтер не получит летом денег за Тете. Бразилец переходит в Лион
Шахтер не получит летом денег за Тете. Бразилец переходит в Лион
Колорадо - обладатель Кубка Стэнли. Лавины остановили Тампу-Бэй
Хоккей | 27.06.2022, 06:39
Колорадо - обладатель Кубка Стэнли. Лавины остановили Тампу-Бэй
Колорадо - обладатель Кубка Стэнли. Лавины остановили Тампу-Бэй
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СМИ раскрыли зарплату Соломона в Фулхэме. Шахтер получит 7 млн евро
СМИ раскрыли зарплату Соломона в Фулхэме. Шахтер получит 7 млн евро
26.06.2022, 18:50 1
Футбол
ВИДЕО. Украинский форвард забил дебютный гол в США
ВИДЕО. Украинский форвард забил дебютный гол в США
27.06.2022, 10:24 1
Футбол
Малиновский прокомментировал ночные обстрелы Украины
Малиновский прокомментировал ночные обстрелы Украины
25.06.2022, 16:20
Война
Есть проблемы. У Черноморца стало на одного инвестора меньше
Есть проблемы. У Черноморца стало на одного инвестора меньше
26.06.2022, 17:31
Футбол
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – поляку Хуркачу: «Спасибо тебе»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – поляку Хуркачу: «Спасибо тебе»
27.06.2022, 12:38 1
Футбол
Виктор ЦЫГАНКОВ об обстреле Киева: «Ненавидим»
Виктор ЦЫГАНКОВ об обстреле Киева: «Ненавидим»
26.06.2022, 12:35 2
Футбол
Сборная Украины не удержала преимущество в матче с Португалией
Сборная Украины не удержала преимущество в матче с Португалией
25.06.2022, 22:05 2
Баскетбол
Президент Федерации хоккея Чехии: «Почему украинцы здесь, а не на войне?»
Президент Федерации хоккея Чехии: «Почему украинцы здесь, а не на войне?»
26.06.2022, 04:38 8
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем