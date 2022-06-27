Легенда Челси покинет административную должность в клубе

Легенда «Челси» Петр Чех заявил о том, что покинет должность технического директора и спортивного советника в клубе, которую занимал с 2019 года:

«Для меня было огромной честью выполнять эту роль в «Челси» в течение последних трех лет. Теперь, когда у клуба новый владелец, я чувствую, что сейчас самое подходящее время, чтобы отойти в сторону.

Я рад, что клуб сейчас находится в отличном положении с новыми владельцами, и я уверен в его будущих успехах как на поле, так и за его пределами».

Чех покинет свою должность 30 июня. В качестве игрока он выступал за «Синих» в 2004 – 2015 годах.