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  4. Даяна Ястремская – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
28 июня 2022, 14:12 | Обновлено 28 июня 2022, 15:31
838
1

Даяна Ястремская – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Уимблдона

28 июня 2022, 14:12 | Обновлено 28 июня 2022, 15:31
838
1
Даяна Ястремская – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

28 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№74 WTA) стартует на Уимблдоне.

В первом круге украинка сразится против Аны Богдан из Румынии (№111 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №14 после матча Тайхман – Томлянович. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

Ранее девушки между играли дважды, украинка выиграла обе встречи.

В следующем круге победительница матча сразится против Жасмин Паолини (№72 WTA) или Петры Квитовой (№26 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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смотреть онлайн Уимблдон-2022 Даяна Ястремская Ана Богдан
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Источник Sport.ua
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romanchik.8409
Оце колишня жінка Богдана,від Холостяка до тенісу дійшла 
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