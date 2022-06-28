Испания28 июня 2022, 13:30 |
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Атлетико поборется с ПСЖ за форварда сборной Италии
Джанлука Скамакка может продолжить карьеру в Испании
28 июня 2022, 13:30 |
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«Атлетико» Мадрид проявляет интерес к форварду «Сассуоло» и сборной Италии Джанлуке Скамакке. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
«Атлетико» уже запросил информацию по 23-летнему форварду. «Сассуоло» требует 45 миллионов евро. Также работу над трансфером Скамакки ведет ПСЖ.
В сезоне 2021/2022 на счету Скамакки 16 голов в 36 матча Серии А за «Сассуоло».
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