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  4. Атлетико поборется с ПСЖ за форварда сборной Италии
Испания
28 июня 2022, 13:30 |
341
0

Атлетико поборется с ПСЖ за форварда сборной Италии

Джанлука Скамакка может продолжить карьеру в Испании

28 июня 2022, 13:30 |
341
0
Атлетико поборется с ПСЖ за форварда сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Скамакка

«Атлетико» Мадрид проявляет интерес к форварду «Сассуоло» и сборной Италии Джанлуке Скамакке. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

«Атлетико» уже запросил информацию по 23-летнему форварду. «Сассуоло» требует 45 миллионов евро. Также работу над трансфером Скамакки ведет ПСЖ.

В сезоне 2021/2022 на счету Скамакки 16 голов в 36 матча Серии А за «Сассуоло».

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Джанлука Скамакка Сассуоло Атлетико Мадрид трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Николо Скира
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Источник твиттер Николо Скиры
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