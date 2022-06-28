Атлетико поборется с ПСЖ за форварда сборной Италии

«Атлетико» Мадрид проявляет интерес к форварду «Сассуоло» и сборной Италии Джанлуке Скамакке. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

«Атлетико» уже запросил информацию по 23-летнему форварду. «Сассуоло» требует 45 миллионов евро. Также работу над трансфером Скамакки ведет ПСЖ.

В сезоне 2021/2022 на счету Скамакки 16 голов в 36 матча Серии А за «Сассуоло».