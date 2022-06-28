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  4. Гендиректор Интера: «С Дибалой еще ничего не решено»
Италия
28 июня 2022, 12:03 |
108
0

Гендиректор Интера: «С Дибалой еще ничего не решено»

Джузеппе Маротта – о трансферах «Интера»

28 июня 2022, 12:03 |
108
0
Гендиректор Интера: «С Дибалой еще ничего не решено»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джузеппе Маротта

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта оценил шансы клуба подписать Пауло Дибалу:

«Мы встречались с его агентами. Мы всегда изучаем возможности, но для достижения полной договоренности должны быть правильные условия с обеих сторон. На данный момент в вопросе с Дибалой ничто не решено».

Еще недавно переход Дибалы в «Интер» казался почти решенным вопросом. Однако миланский клуб поставил переговоры на паузу в связи с необходимостью разгрузить зарплату перед подписанием форварда «Ювентуса». Ситуацией пытаются воспользоваться другие клубы.

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Джузеппе Маротта Интер Милан Пауло Дибала трансферы трансферы Серии A
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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