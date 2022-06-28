Гендиректор Интера: «С Дибалой еще ничего не решено»
Джузеппе Маротта – о трансферах «Интера»
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта оценил шансы клуба подписать Пауло Дибалу:
«Мы встречались с его агентами. Мы всегда изучаем возможности, но для достижения полной договоренности должны быть правильные условия с обеих сторон. На данный момент в вопросе с Дибалой ничто не решено».
Еще недавно переход Дибалы в «Интер» казался почти решенным вопросом. Однако миланский клуб поставил переговоры на паузу в связи с необходимостью разгрузить зарплату перед подписанием форварда «Ювентуса». Ситуацией пытаются воспользоваться другие клубы.
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