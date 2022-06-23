Реал может включиться в борьбу за Дибалу

Мадридский «Реал» может включиться в гонку за форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой, который 1 июля станет свободным агентом. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Однако «Реал» готов предложить контракт Дибале только при одном условии: если команду покинет Марко Асенсио.

Сейчас главным претендентом на Дибалу считается «Интер». Однако переговоры поставлены на паузу, и этим пытается воспользоваться «Милан».