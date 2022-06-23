Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал может включиться в борьбу за Дибалу
Италия
23 июня 2022, 19:23 |
171
0

Реал может включиться в борьбу за Дибалу

Но только если Мадрид покинет Марко Асенсио

23 июня 2022, 19:23 |
171
0
Реал может включиться в борьбу за Дибалу
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» может включиться в гонку за форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой, который 1 июля станет свободным агентом. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Однако «Реал» готов предложить контракт Дибале только при одном условии: если команду покинет Марко Асенсио.

Сейчас главным претендентом на Дибалу считается «Интер». Однако переговоры поставлены на паузу, и этим пытается воспользоваться «Милан».

По теме:
Новичок Серии А хочет подписать бывшего центрбека Динамо
Барселона пыталась вернуть Суареса, но он отказал клубу
Барселона, Бавария, Милан и еще 7 клубов претендуют на таланта Динамо
Пауло Дибала Реал Мадрид Марко Асенсио Ювентус Интер Милан Милан трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Tuttosport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание и результаты
Футбол | 23 июня 2022, 07:00 0
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание и результаты

Чемпионат Европы среди юношей проходит в Словакии с 18 июня по 1 июля 2022 года

ВИДЕО. Рекорд сезона. Магучих прыгнула на 2.03 м на турнире в Чехии
Другие виды | 22 июня 2022, 23:32 0
ВИДЕО. Рекорд сезона. Магучих прыгнула на 2.03 м на турнире в Чехии
ВИДЕО. Рекорд сезона. Магучих прыгнула на 2.03 м на турнире в Чехии

Больше никто в сезоне не прыгал выше двух метров

Сергей ПАЛКИН: «Никто из легионеров Шахтера не будет играть в Украине»
Футбол | 23.06.2022, 19:13
Сергей ПАЛКИН: «Никто из легионеров Шахтера не будет играть в Украине»
Сергей ПАЛКИН: «Никто из легионеров Шахтера не будет играть в Украине»
Три признака, указывающие на скорый уход Цыганкова из Динамо
Футбол | 23.06.2022, 13:20
Три признака, указывающие на скорый уход Цыганкова из Динамо
Три признака, указывающие на скорый уход Цыганкова из Динамо
Истборн. Цуренко не выйдет на четвертьфинальный матч
Теннис | 23.06.2022, 18:10
Истборн. Цуренко не выйдет на четвертьфинальный матч
Истборн. Цуренко не выйдет на четвертьфинальный матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арбитр ФИФА рассказал, почему Матеу Лаос не поставил пенальти на Ярмоленко
Арбитр ФИФА рассказал, почему Матеу Лаос не поставил пенальти на Ярмоленко
22.06.2022, 13:04 10
Футбол
ВИДЕО. Не могли оторваться. Долгая дуэль взглядов Усика и Джошуа
ВИДЕО. Не могли оторваться. Долгая дуэль взглядов Усика и Джошуа
21.06.2022, 18:45
Бокс
Усик или Джошуа. Уайлдер назвал своего фаворита в реванше
Усик или Джошуа. Уайлдер назвал своего фаворита в реванше
22.06.2022, 21:20
Бокс
ВИДЕО. Нужно 500 миллионов. Зинченко просит сброситься на Байрактары
ВИДЕО. Нужно 500 миллионов. Зинченко просит сброситься на Байрактары
22.06.2022, 22:10 4
Война
АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»
АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»
22.06.2022, 06:00 13
Футбол
Трансфер Мудрика в Байер может сорваться: известна причина
Трансфер Мудрика в Байер может сорваться: известна причина
23.06.2022, 10:14 1
Футбол
День украинок в Истборне. Калинина выбила пятую ракетку мира
День украинок в Истборне. Калинина выбила пятую ракетку мира
21.06.2022, 22:02 13
Теннис
Жан-Пьер Папен: единственный официально признанный гений Лиги 1 до Месси
Жан-Пьер Папен: единственный официально признанный гений Лиги 1 до Месси
23.06.2022, 05:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем