Италия23 июня 2022, 19:23 |
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Реал может включиться в борьбу за Дибалу
Но только если Мадрид покинет Марко Асенсио
23 июня 2022, 19:23 |
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Мадридский «Реал» может включиться в гонку за форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой, который 1 июля станет свободным агентом. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Однако «Реал» готов предложить контракт Дибале только при одном условии: если команду покинет Марко Асенсио.
Сейчас главным претендентом на Дибалу считается «Интер». Однако переговоры поставлены на паузу, и этим пытается воспользоваться «Милан».
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