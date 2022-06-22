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Италия
22 июня 2022, 18:15 | Обновлено 22 июня 2022, 19:19
325
0

Милан попытается перехватить Дибалу у Интера

Форвард по-прежнему не подписал контракт с «нерадзурри»

22 июня 2022, 18:15 | Обновлено 22 июня 2022, 19:19
325
0
Милан попытается перехватить Дибалу у Интера
Getty Images/Global Images Ukraine

Еще неделю назад Пауло Дибала согласовал контракт с «Интером», однако после этого дальнейшая работа над трансфером была поставлена на паузу. Это связано с тем, что миланскому клубу сначала нужно избавиться от Алексиса Санчеса или Эдина Джеко, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Самому Дибале эта пауза не по душе, и он готов рассмотреть другие варианты продолжения карьеры. Ситуацией пытается воспользоваться «Милан», который надеется перехватить игрока у соседей по городу.

При этом «россонери» не готовы предложить форварду «Ювентуса» настолько же высокую зарплату, как «Интер». Также на 28-летнего аргентинского форварда претендует «Рома».

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Источник La Gazzetta dello Sport
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