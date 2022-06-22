Милан попытается перехватить Дибалу у Интера

Еще неделю назад Пауло Дибала согласовал контракт с «Интером», однако после этого дальнейшая работа над трансфером была поставлена на паузу. Это связано с тем, что миланскому клубу сначала нужно избавиться от Алексиса Санчеса или Эдина Джеко, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Самому Дибале эта пауза не по душе, и он готов рассмотреть другие варианты продолжения карьеры. Ситуацией пытается воспользоваться «Милан», который надеется перехватить игрока у соседей по городу.

При этом «россонери» не готовы предложить форварду «Ювентуса» настолько же высокую зарплату, как «Интер». Также на 28-летнего аргентинского форварда претендует «Рома».