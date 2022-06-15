Дибала согласовал четырехлетний контракт с Интером

Форвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала, скорее всего, продолжит карьеру в «Интере».

30 июня 28-летний игрок станет свободным агентом.

Как сообщает Football Italia, Дибала согласовал с миланским клубом 4-летний контракт с зарплатой 6 млн евро в год. Вместе с бонусами оклад аргентинца будет составлять 8 миллионов.

Футболисту осталось лишь пройти медосмотр в «Интере» и подписать соглашение.

В сезоне 2021/22 на счету Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 38 матчах.

Ранее сообщалось, что Дибала отказался переходить в «Баварию».