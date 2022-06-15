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  4. Дибала согласовал четырехлетний контракт с Интером
Италия
15 июня 2022, 09:07 |
375
1

Дибала согласовал четырехлетний контракт с Интером

Форвард покидает «Ювентус»

15 июня 2022, 09:07 |
375
1
Дибала согласовал четырехлетний контракт с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала, скорее всего, продолжит карьеру в «Интере».

30 июня 28-летний игрок станет свободным агентом.

Как сообщает Football Italia, Дибала согласовал с миланским клубом 4-летний контракт с зарплатой 6 млн евро в год. Вместе с бонусами оклад аргентинца будет составлять 8 миллионов.

Футболисту осталось лишь пройти медосмотр в «Интере» и подписать соглашение.

В сезоне 2021/22 на счету Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 38 матчах.

Ранее сообщалось, что Дибала отказался переходить в «Баварию».

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Источник Football-Italia
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Serg Babak
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