Дибала согласовал четырехлетний контракт с Интером
Форвард покидает «Ювентус»
Форвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала, скорее всего, продолжит карьеру в «Интере».
30 июня 28-летний игрок станет свободным агентом.
Как сообщает Football Italia, Дибала согласовал с миланским клубом 4-летний контракт с зарплатой 6 млн евро в год. Вместе с бонусами оклад аргентинца будет составлять 8 миллионов.
Футболисту осталось лишь пройти медосмотр в «Интере» и подписать соглашение.
В сезоне 2021/22 на счету Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 38 матчах.
Ранее сообщалось, что Дибала отказался переходить в «Баварию».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-форвард «Динамо» ответил на критику комментатора
Хавбек «Реала» стабильно демонстрирует высокий уровень