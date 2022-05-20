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  4. Дибала отклонил предложение Баварии
Италия
20 мая 2022, 19:27 | Обновлено 20 мая 2022, 19:28
129
0

Дибала отклонил предложение Баварии

Форвард «Ювентуса» не хочет покидать Италию

20 мая 2022, 19:27 | Обновлено 20 мая 2022, 19:28
129
0
Дибала отклонил предложение Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» истекает в конце сезона и не будет продлен. По информации немецких СМИ, контракт 28-летнему аргентинцу предлагала «Бавария».

Однако Дибала предложение чемпионов Германии отклонил. Он не хочет покидать Италию и намерен продолжить карьеру в «Интере».

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 38 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Аргентинец выступает за туринский клуб с 2015 года.

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