Италия20 мая 2022, 19:27 | Обновлено 20 мая 2022, 19:28
129
0
Дибала отклонил предложение Баварии
Форвард «Ювентуса» не хочет покидать Италию
20 мая 2022, 19:27 | Обновлено 20 мая 2022, 19:28
129
0
Контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» истекает в конце сезона и не будет продлен. По информации немецких СМИ, контракт 28-летнему аргентинцу предлагала «Бавария».
Однако Дибала предложение чемпионов Германии отклонил. Он не хочет покидать Италию и намерен продолжить карьеру в «Интере».
В нынешнем сезоне на счету Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 38 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Аргентинец выступает за туринский клуб с 2015 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киберспорт | 20 мая 2022, 07:12 1
С 9 по 22 мая проходит мейджор по CS:GO
Футбол | 20 мая 2022, 12:16 25
Форвард вернется в киевское «Динамо»
Другие виды | 20.05.2022, 09:00
Футбол | 20.05.2022, 16:55
Футбол | 20.05.2022, 17:15
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.05.2022, 10:38 33
19.05.2022, 16:29
20.05.2022, 10:43 62
19.05.2022, 23:42 6
19.05.2022, 19:34 7
19.05.2022, 00:56 2
19.05.2022, 23:58 1
19.05.2022, 08:10 2