Дибала отклонил предложение Баварии

Контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» истекает в конце сезона и не будет продлен. По информации немецких СМИ, контракт 28-летнему аргентинцу предлагала «Бавария».

Однако Дибала предложение чемпионов Германии отклонил. Он не хочет покидать Италию и намерен продолжить карьеру в «Интере».

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 38 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Аргентинец выступает за туринский клуб с 2015 года.