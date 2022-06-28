Барселона вышла из гонки за Де Лигта

«Барселона» отказалась от борьбы за защитника «Ювентуса» Маттейса Де Лигта. Каталонцев отпугнула сумма в 100 миллионов евро, которую хочет получить туринский клуб.

Также в «Барселоне» сочли слишком высокими запросы самого 22-летнего нидерландца по зарплате.

Теперь главным претендентом на подписание Де Лигта является «Челси». Однако последнее предложение «Синих» «Ювентус» отклонил.