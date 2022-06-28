Италия28 июня 2022, 11:48 | Обновлено 28 июня 2022, 12:20
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Барселона вышла из гонки за Де Лигта
Минус один претендент на защитника «Ювентуса»
28 июня 2022, 11:48 | Обновлено 28 июня 2022, 12:20
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«Барселона» отказалась от борьбы за защитника «Ювентуса» Маттейса Де Лигта. Каталонцев отпугнула сумма в 100 миллионов евро, которую хочет получить туринский клуб.
Также в «Барселоне» сочли слишком высокими запросы самого 22-летнего нидерландца по зарплате.
Теперь главным претендентом на подписание Де Лигта является «Челси». Однако последнее предложение «Синих» «Ювентус» отклонил.
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