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Италия
28 июня 2022, 11:48 | Обновлено 28 июня 2022, 12:20
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0

Барселона вышла из гонки за Де Лигта

Минус один претендент на защитника «Ювентуса»

28 июня 2022, 11:48 | Обновлено 28 июня 2022, 12:20
155
0
Барселона вышла из гонки за Де Лигта
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» отказалась от борьбы за защитника «Ювентуса» Маттейса Де Лигта. Каталонцев отпугнула сумма в 100 миллионов евро, которую хочет получить туринский клуб.

Также в «Барселоне» сочли слишком высокими запросы самого 22-летнего нидерландца по зарплате.

Теперь главным претендентом на подписание Де Лигта является «Челси». Однако последнее предложение «Синих» «Ювентус» отклонил.

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Источник Corriere dello Sport
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