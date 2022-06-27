Марта Костюк – Кэти Суон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№76 WTA) стартует на Уимблдоне.

В первом круге украинка сразится против Кэти Суон из Великобритании (№184 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард. Встреча состоится четвертым запуском на корте №18 после поединка Кларк – Харрисон. Ориентировочное время начала матча – 20:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча сразится против Шуай Чжан (№41 WTA) или Мисаки Дои (№108 WTA).

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