Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Кэти Суон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
27 июня 2022, 15:37 |
612
0

Марта Костюк – Кэти Суон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Уимблдона

27 июня 2022, 15:37 |
612
0
Марта Костюк – Кэти Суон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

27 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№76 WTA) стартует на Уимблдоне.

В первом круге украинка сразится против Кэти Суон из Великобритании (№184 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард. Встреча состоится четвертым запуском на корте №18 после поединка Кларк – Харрисон. Ориентировочное время начала матча – 20:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча сразится против Шуай Чжан (№41 WTA) или Мисаки Дои (№108 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

ПРЕВЬЮ

1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Калинина выиграла дебютный матч на Уимблдоне и сразится с Цуренко
Цуренко впервые за четыре года вышла во второй круг Уимблдона
Ангелина Калинина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Уимблдон-2022 Кэти Суон смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не удержали преимущество. Динамо Киев открыло сборы в Швейцарии ничьей
Футбол | 26 июня 2022, 18:56 0
Не удержали преимущество. Динамо Киев открыло сборы в Швейцарии ничьей
Не удержали преимущество. Динамо Киев открыло сборы в Швейцарии ничьей

Команда Мирчи Луческу потеряла лидерство по счету во втором тайме

Колорадо - обладатель Кубка Стэнли. Лавины остановили Тампу-Бэй
Хоккей | 27 июня 2022, 06:39 1
Колорадо - обладатель Кубка Стэнли. Лавины остановили Тампу-Бэй
Колорадо - обладатель Кубка Стэнли. Лавины остановили Тампу-Бэй

Хоккеисты Колорадо закрыли финальную серию

СМИ раскрыли зарплату Соломона в Фулхэме. Шахтер получит 7 млн евро
Футбол | 26.06.2022, 18:50
СМИ раскрыли зарплату Соломона в Фулхэме. Шахтер получит 7 млн евро
СМИ раскрыли зарплату Соломона в Фулхэме. Шахтер получит 7 млн евро
Рейтинг ATP. Циципас вернулся в первую пятерку
Теннис | 27.06.2022, 11:55
Рейтинг ATP. Циципас вернулся в первую пятерку
Рейтинг ATP. Циципас вернулся в первую пятерку
Агробизнес может не стартовать в новом сезоне Первой лиги
Футбол | 27.06.2022, 12:11
Агробизнес может не стартовать в новом сезоне Первой лиги
Агробизнес может не стартовать в новом сезоне Первой лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины не удержала преимущество в матче с Португалией
Сборная Украины не удержала преимущество в матче с Португалией
25.06.2022, 22:05 2
Баскетбол
Президент УЕФА жестко ответил Юргену Клоппу
Президент УЕФА жестко ответил Юргену Клоппу
25.06.2022, 17:24 6
Футбол
Малиновский прокомментировал ночные обстрелы Украины
Малиновский прокомментировал ночные обстрелы Украины
25.06.2022, 16:20
Война
Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла
Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла
27.06.2022, 00:05 22
Футбол
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
27.06.2022, 01:00
Футбол
Виктор ЦЫГАНКОВ об обстреле Киева: «Ненавидим»
Виктор ЦЫГАНКОВ об обстреле Киева: «Ненавидим»
26.06.2022, 12:35 1
Футбол
Джокович против Надаля, возвращение Серены и надежды на украинок
Джокович против Надаля, возвращение Серены и надежды на украинок
27.06.2022, 07:55 1
Теннис
ФОТО. Ракетный удар по Киеву. Снаряд попал в 9-этажный дом
ФОТО. Ракетный удар по Киеву. Снаряд попал в 9-этажный дом
26.06.2022, 09:01
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем