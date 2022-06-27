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  4. Спортивный директор Байера: «Вопрос с Мудриком остается открытым»
Германия
27 июня 2022, 12:56 |
199
0

Спортивный директор Байера: «Вопрос с Мудриком остается открытым»

Симон Рольфес – о возможном трансфере

27 июня 2022, 12:56 |
199
0
Спортивный директор Байера: «Вопрос с Мудриком остается открытым»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес рассказал о перспективах возможного трансфера вингера «Шахтера» Михаила Мудрыка.

«Вопрос с Мудриком остается открытым. Посмотрим, как это будет развиваться. Я не могу сказать больше», – заявил Рольфес.

Ранее сообщалось, что Мудрик согласовал личный контракт с немецким клубом, а «Байер» и «Шахтер» устно договорились о трансфере. Сумма компенсации должна была составить 21 миллион евро.

Позже стало известно, что «горняки» хотят выручить больше денег с продажи, а потому намерены найти более интересные предложения от представителей АПЛ или Серии А.

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Источник Transfermarkt
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