Спортивный директор Байера: «Вопрос с Мудриком остается открытым»

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес рассказал о перспективах возможного трансфера вингера «Шахтера» Михаила Мудрыка.

«Вопрос с Мудриком остается открытым. Посмотрим, как это будет развиваться. Я не могу сказать больше», – заявил Рольфес.

Ранее сообщалось, что Мудрик согласовал личный контракт с немецким клубом, а «Байер» и «Шахтер» устно договорились о трансфере. Сумма компенсации должна была составить 21 миллион евро.

Позже стало известно, что «горняки» хотят выручить больше денег с продажи, а потому намерены найти более интересные предложения от представителей АПЛ или Серии А.