Спортивный директор Байера: «Вопрос с Мудриком остается открытым»
Симон Рольфес – о возможном трансфере
Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес рассказал о перспективах возможного трансфера вингера «Шахтера» Михаила Мудрыка.
«Вопрос с Мудриком остается открытым. Посмотрим, как это будет развиваться. Я не могу сказать больше», – заявил Рольфес.
Ранее сообщалось, что Мудрик согласовал личный контракт с немецким клубом, а «Байер» и «Шахтер» устно договорились о трансфере. Сумма компенсации должна была составить 21 миллион евро.
Позже стало известно, что «горняки» хотят выручить больше денег с продажи, а потому намерены найти более интересные предложения от представителей АПЛ или Серии А.
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