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  4. Леся Цуренко – Джоди Баррейдж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
27 июня 2022, 11:20 |
171
0

Леся Цуренко – Джоди Баррейдж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Уимблдона

27 июня 2022, 11:20 |
171
0
Леся Цуренко – Джоди Баррейдж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

27 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (№101 WTA) стартует на Уимблдоне.

В первом круге украинка сразится против Джоди Баррейдж из Великобритании (№141 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард. Встреча состоится первым запуском на корте №18. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча сразится против Ангелины Калининой (№34 WTA) или Анны Бондар (№64 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 27 июня
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Источник Sport.ua
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