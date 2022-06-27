Леся Цуренко – Джоди Баррейдж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (№101 WTA) стартует на Уимблдоне.

В первом круге украинка сразится против Джоди Баррейдж из Великобритании (№141 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард. Встреча состоится первым запуском на корте №18. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча сразится против Ангелины Калининой (№34 WTA) или Анны Бондар (№64 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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