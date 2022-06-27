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  4. Ангелина Калинина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
27 июня 2022, 11:10 | Обновлено 27 июня 2022, 11:13
229
0

Ангелина Калинина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Уимблдона

27 июня 2022, 11:10 | Обновлено 27 июня 2022, 11:13
229
0
Ангелина Калинина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

27 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№34 WTA) стартует на Уимблдоне.

В первом круге украинка сразится против Анны Бондар из Венгрии (№64 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №7. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча сразится против Леси Цуренко (№101 WTA) или Джоди Баррейдж (№141 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 27 июня
Анна Бондар Ангелина Калинина смотреть онлайн Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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