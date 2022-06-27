Уимблдон27 июня 2022, 11:10 | Обновлено 27 июня 2022, 11:13
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Ангелина Калинина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Уимблдона
27 июня 2022, 11:10 | Обновлено 27 июня 2022, 11:13
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27 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№34 WTA) стартует на Уимблдоне.
В первом круге украинка сразится против Анны Бондар из Венгрии (№64 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №7. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница матча сразится против Леси Цуренко (№101 WTA) или Джоди Баррейдж (№141 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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