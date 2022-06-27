Фернандиньо согласовал контракт с Атлетико Паранаэнсе
Бывший хавбек «Шахтера» возвращается на родину
Бразильский полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо согласовал условия контракта с «Атлетико Паранаэнсе».
37-летний бразилец подпишет соглашение на два года. Заменой Фернандиньо в английском клубе станет полузащитник «Лидса» Калвин Филлипс, переход которого уже согласован.
Напомним, что с 2000 по 2005 год футболист играл в системе клубов «Атлетико Паранаэнсе», после чего перешел в донецкий «Шахтер».
Контракт Фернандиньо с «Манчестер Сити» истекает летом 2022 года и продлевать его он не будет.
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