Фернандиньо согласовал контракт с Атлетико Паранаэнсе

Бразильский полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо согласовал условия контракта с «Атлетико Паранаэнсе».

37-летний бразилец подпишет соглашение на два года. Заменой Фернандиньо в английском клубе станет полузащитник «Лидса» Калвин Филлипс, переход которого уже согласован.

Напомним, что с 2000 по 2005 год футболист играл в системе клубов «Атлетико Паранаэнсе», после чего перешел в донецкий «Шахтер».

Контракт Фернандиньо с «Манчестер Сити» истекает летом 2022 года и продлевать его он не будет.