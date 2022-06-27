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27 июня 2022, 02:20 |
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Фернандиньо согласовал контракт с Атлетико Паранаэнсе

Бывший хавбек «Шахтера» возвращается на родину

27 июня 2022, 02:20 |
65
0
Фернандиньо согласовал контракт с Атлетико Паранаэнсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандиньо

Бразильский полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо согласовал условия контракта с «Атлетико Паранаэнсе».

37-летний бразилец подпишет соглашение на два года. Заменой Фернандиньо в английском клубе станет полузащитник «Лидса» Калвин Филлипс, переход которого уже согласован.

Напомним, что с 2000 по 2005 год футболист играл в системе клубов «Атлетико Паранаэнсе», после чего перешел в донецкий «Шахтер».

Контракт Фернандиньо с «Манчестер Сити» истекает летом 2022 года и продлевать его он не будет.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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