Сергей РЕБРОВ: «У клуба есть все, чтобы мы повторили свой успех»

Украинский наставник Сергей Ребров, который продлил контракт с «Аль-Айном», надеется, что команда повторит успех прошлого сезона.

«Рад продолжить работу с «Аль-Айном», здесь созданы отличные условия для работы. Кроме того, тут прекрасные болельщики. Новый сезон будет непростым, нужны будут двойные усилия».

«Однако у клуба есть все, чтобы повторить свой успех прошлого сезона», - сказал Ребров.

В прошлом сезоне команда выиграла чемпионат и Кубок ОАЭ.