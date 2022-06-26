Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей РЕБРОВ: «У клуба есть все, чтобы мы повторили свой успех»
Другие новости
26 июня 2022, 17:15 |
334
0

Сергей РЕБРОВ: «У клуба есть все, чтобы мы повторили свой успех»

Украинец продлил контракт с клубом

26 июня 2022, 17:15 |
334
0
Сергей РЕБРОВ: «У клуба есть все, чтобы мы повторили свой успех»
alainclub.ae

Украинский наставник Сергей Ребров, который продлил контракт с «Аль-Айном», надеется, что команда повторит успех прошлого сезона.

«Рад продолжить работу с «Аль-Айном», здесь созданы отличные условия для работы. Кроме того, тут прекрасные болельщики. Новый сезон будет непростым, нужны будут двойные усилия».

«Однако у клуба есть все, чтобы повторить свой успех прошлого сезона», - сказал Ребров.

В прошлом сезоне команда выиграла чемпионат и Кубок ОАЭ.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн продлил контракт с Ребровым еще на сезон
Педриньо отказал клубу Реброва. Шахтер готов отправить его в Бразилию
Не только Сидорчук. Ребров хочет переманить еще одного звездного украинца
Сергей Ребров Аль-Айн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Аль-Айн
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Джошуа – примадонна, которая не хочет драться»
Бокс | 26 июня 2022, 10:46 2
Тайсон ФЬЮРИ: «Джошуа – примадонна, которая не хочет драться»
Тайсон ФЬЮРИ: «Джошуа – примадонна, которая не хочет драться»

Британский чемпион вновь задел коллегу по цеху

Разговоры есть, предложений нет. Забарный пока остается в Динамо
Футбол | 26 июня 2022, 15:12 0
Разговоры есть, предложений нет. Забарный пока остается в Динамо
Разговоры есть, предложений нет. Забарный пока остается в Динамо

Защитник пока остается в киевской команде

ФОТО. Ракетный удар по Киеву. Снаряд попал в 9-этажный дом
Война | 26.06.2022, 09:01
ФОТО. Ракетный удар по Киеву. Снаряд попал в 9-этажный дом
ФОТО. Ракетный удар по Киеву. Снаряд попал в 9-этажный дом
Контракт согласован. Бэйл определился со своим новым клубом
Футбол | 25.06.2022, 18:50
Контракт согласован. Бэйл определился со своим новым клубом
Контракт согласован. Бэйл определился со своим новым клубом
Сборная Украины не удержала преимущество в матче с Португалией
Баскетбол | 25.06.2022, 22:05
Сборная Украины не удержала преимущество в матче с Португалией
Сборная Украины не удержала преимущество в матче с Португалией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тампа не сдается. Молнии обыграли Колорадо и продолжают битву за Кубок
Тампа не сдается. Молнии обыграли Колорадо и продолжают битву за Кубок
25.06.2022, 06:08
Хоккей
Киченок и Остапенко не сыграют в парном финале Истборна
Киченок и Остапенко не сыграют в парном финале Истборна
25.06.2022, 17:54 4
Теннис
Лилль предложил 18 миллионов евро и бонусы за вингера Шахтера
Лилль предложил 18 миллионов евро и бонусы за вингера Шахтера
25.06.2022, 14:38
Футбол
Бьем россиян. Главные противостояния украинцев и россиян в боксе
Бьем россиян. Главные противостояния украинцев и россиян в боксе
26.06.2022, 10:14 1
Бокс
ФИФА-злодейка, или Как у Шахтера могут украсть Тете и Соломона
ФИФА-злодейка, или Как у Шахтера могут украсть Тете и Соломона
25.06.2022, 11:20 10
Футбол
Президент Федерации хоккея Чехии: «Почему украинцы здесь, а не на войне?»
Президент Федерации хоккея Чехии: «Почему украинцы здесь, а не на войне?»
26.06.2022, 04:38 8
Хоккей
Мудрика не будет? Байер договорился о трансфере таланта Ман Сити
Мудрика не будет? Байер договорился о трансфере таланта Ман Сити
25.06.2022, 10:36 1
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «русские – г*нд*ны»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «русские – г*нд*ны»
25.06.2022, 14:19 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем