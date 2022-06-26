Другие новости26 июня 2022, 17:15 |
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Сергей РЕБРОВ: «У клуба есть все, чтобы мы повторили свой успех»
Украинец продлил контракт с клубом
26 июня 2022, 17:15 |
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Украинский наставник Сергей Ребров, который продлил контракт с «Аль-Айном», надеется, что команда повторит успех прошлого сезона.
«Рад продолжить работу с «Аль-Айном», здесь созданы отличные условия для работы. Кроме того, тут прекрасные болельщики. Новый сезон будет непростым, нужны будут двойные усилия».
«Однако у клуба есть все, чтобы повторить свой успех прошлого сезона», - сказал Ребров.
В прошлом сезоне команда выиграла чемпионат и Кубок ОАЭ.
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