Другие новости25 июня 2022, 22:48 | Обновлено 25 июня 2022, 22:49
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ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн продлил контракт с Ребровым еще на сезон
Украинский тренер остается в ОАЭ
25 июня 2022, 22:48 | Обновлено 25 июня 2022, 22:49
653
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«Аль-Айн» объявил о продлении контракта с украинским тренером Сергеем Ребровым до июня 2023 года.
Сообщается, что клуб из ОАЭ воспользовался опцией продления трудового соглашения, которое заканчивалось в конце июня.
Отметим, что Ребров в прошлом сезоне выиграл с «Аль-Айном» чемпионат и Кубок ОАЭ.
Украинский специалист возглавил команду летом 2021 года.
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