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25 июня 2022, 22:48 | Обновлено 25 июня 2022, 22:49
653
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн продлил контракт с Ребровым еще на сезон

Украинский тренер остается в ОАЭ

25 июня 2022, 22:48 | Обновлено 25 июня 2022, 22:49
653
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн продлил контракт с Ребровым еще на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

«Аль-Айн» объявил о продлении контракта с украинским тренером Сергеем Ребровым до июня 2023 года.

Сообщается, что клуб из ОАЭ воспользовался опцией продления трудового соглашения, которое заканчивалось в конце июня.

Отметим, что Ребров в прошлом сезоне выиграл с «Аль-Айном» чемпионат и Кубок ОАЭ.

Украинский специалист возглавил команду летом 2021 года.

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Сергей Ребров Аль-Айн продление контракта
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