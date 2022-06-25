ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн продлил контракт с Ребровым еще на сезон

«Аль-Айн» объявил о продлении контракта с украинским тренером Сергеем Ребровым до июня 2023 года.

Сообщается, что клуб из ОАЭ воспользовался опцией продления трудового соглашения, которое заканчивалось в конце июня.

Отметим, что Ребров в прошлом сезоне выиграл с «Аль-Айном» чемпионат и Кубок ОАЭ.

Украинский специалист возглавил команду летом 2021 года.