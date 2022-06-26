Испания26 июня 2022, 13:47 |
343
0
Барселона в ближайшее время сделает финальное предложение по Левандовски
Сага о переходе поляка продолжается
26 июня 2022, 13:47 |
343
0
«Барселона» в ближайшее время сделает финальный запрос по трансфер нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.
Как сообщает источник, каталонцы готовы заплатить за игрока около 40 млн евро.
Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб готов продать футболиста, но требует около 60 миллионов.
Отметим, что Левандовски уже согласовал трехлетний контракт с клубом.
В сезоне 2021/22 форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 июня 2022, 01:45 0
Подробности о переменах в очень важной для «шмелей» структуре клуба
Футбол | 25 июня 2022, 14:19 3
Украинский хавбек – о подрыве АЗС в Николаеве
Футбол | 25.06.2022, 18:50
Футбол | 25.06.2022, 14:38
Баскетбол | 26.06.2022, 09:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.06.2022, 10:36 1
24.06.2022, 08:50 8
24.06.2022, 13:13 4
24.06.2022, 12:13
24.06.2022, 12:47 5
25.06.2022, 11:20 10
24.06.2022, 09:52 3
24.06.2022, 14:19 1