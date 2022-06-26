Барселона в ближайшее время сделает финальное предложение по Левандовски

«Барселона» в ближайшее время сделает финальный запрос по трансфер нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

Как сообщает источник, каталонцы готовы заплатить за игрока около 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб готов продать футболиста, но требует около 60 миллионов.

Отметим, что Левандовски уже согласовал трехлетний контракт с клубом.

В сезоне 2021/22 форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах.