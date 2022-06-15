Испания15 июня 2022, 09:40 |
324
0
Барселона уверена в подписании Левандовски. Игрок согласовал контракт
До конца недели каталонцы сделают еще одно предложение «Баварии»
15 июня 2022, 09:40 |
324
0
Польский форвард Роберт Левандовски является ключевой трансферной целью «Барселоны» этим летом.
Каталонский клуб уверен, что вскоре подпишет 33-летнего футболиста. Как сообщает инсайдер Николо Скира, Левандовски согласовал трехлетний контракт с клубом.
В ближайшее время «Барселона» сделает еще одно предложение по трансферу футболиста «Баварии».
Ранее сообщалось, что немецкий клуб намерен получить за Левандовски 50 миллионов евро.
В сезоне 2021/22 форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июня 2022, 23:42 6
Веселые результаты в Лиге наций
Футбол | 14 июня 2022, 20:26 6
Ризнык получил место в основе
Футбол | 15.06.2022, 09:07
Футбол | 15.06.2022, 03:35
Футбол | 15.06.2022, 01:10
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.06.2022, 14:26 3
14.06.2022, 07:58 8
Хоккей
14.06.2022, 23:00
14.06.2022, 11:29 1
13.06.2022, 17:55 5
14.06.2022, 17:34 4