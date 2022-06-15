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  4. Барселона уверена в подписании Левандовски. Игрок согласовал контракт
Испания
15 июня 2022, 09:40 |
324
0

Барселона уверена в подписании Левандовски. Игрок согласовал контракт

До конца недели каталонцы сделают еще одно предложение «Баварии»

15 июня 2022, 09:40 |
324
0
Барселона уверена в подписании Левандовски. Игрок согласовал контракт
Getty Images/Global Images Ukraine

Польский форвард Роберт Левандовски является ключевой трансферной целью «Барселоны» этим летом.

Каталонский клуб уверен, что вскоре подпишет 33-летнего футболиста. Как сообщает инсайдер Николо Скира, Левандовски согласовал трехлетний контракт с клубом.

В ближайшее время «Барселона» сделает еще одно предложение по трансферу футболиста «Баварии».

Ранее сообщалось, что немецкий клуб намерен получить за Левандовски 50 миллионов евро.

В сезоне 2021/22 форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Барселона Роберт Левандовски Бавария трансферы трансферы Ла Лиги
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Источник твиттер Николо Скиры
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