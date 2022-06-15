Барселона уверена в подписании Левандовски. Игрок согласовал контракт

Польский форвард Роберт Левандовски является ключевой трансферной целью «Барселоны» этим летом.

Каталонский клуб уверен, что вскоре подпишет 33-летнего футболиста. Как сообщает инсайдер Николо Скира, Левандовски согласовал трехлетний контракт с клубом.

В ближайшее время «Барселона» сделает еще одно предложение по трансферу футболиста «Баварии».

Ранее сообщалось, что немецкий клуб намерен получить за Левандовски 50 миллионов евро.

В сезоне 2021/22 форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах.