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  4. Бавария хочет получить за Левандовски 50 миллионов евро
Германия
14 июня 2022, 11:22 |
256
1

Бавария хочет получить за Левандовски 50 миллионов евро

Немецкий клуб намерен заработать на уходе нападающего

14 июня 2022, 11:22 |
256
1
Бавария хочет получить за Левандовски 50 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский форвард Роберт Левандовски этим летом, скорее всего, покинет «Баварию».

Как сообщает источник, за 33-летнего футболиста мюнхенский клуб намерен получить 50 миллионов евро. Причем «Бавария» хочет получить всю сумму одним платежом, без рассрочки и бонусов.

Главным претендентом на Левандовски является «Барселона». Каталонцы предложили за поляка 32 млн евро, но мюнхенцы отклонили этот запрос.

Также на Левандовски претендуют «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.

В сезоне 2021/22 форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Барселона Манчестер Юнайтед Роберт Левандовски Бавария ПСЖ
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K 12
Ох эти немцы ..
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