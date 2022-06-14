Бавария хочет получить за Левандовски 50 миллионов евро

Польский форвард Роберт Левандовски этим летом, скорее всего, покинет «Баварию».

Как сообщает источник, за 33-летнего футболиста мюнхенский клуб намерен получить 50 миллионов евро. Причем «Бавария» хочет получить всю сумму одним платежом, без рассрочки и бонусов.

Главным претендентом на Левандовски является «Барселона». Каталонцы предложили за поляка 32 млн евро, но мюнхенцы отклонили этот запрос.

Также на Левандовски претендуют «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.

В сезоне 2021/22 форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах.