Манчестер Юнайтед включился в борьбу за Левандовски

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски намерен покинуть клуб нынешним летом и перейти в «Барселону». Однако этот трансфер под вопросом из-за тяжелого экономического положения каталонцев.

Этим надеется воспользоваться «Манчестер Юнайтед». Если переход в «Барселону» сорвется, «Красные дьяволы» попытаются подписать игрока. Такие же планы у «Челси» и ПСЖ.

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 50 голов и 7 ассистов в 46 матчах за «Баварию» во всех турнирах.