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  4. Манчестер Юнайтед включился в борьбу за Левандовски
Англия
13 июня 2022, 21:32 |
307
0

Манчестер Юнайтед включился в борьбу за Левандовски

Форвард «Баварии» может продолжить карьеру в АПЛ

13 июня 2022, 21:32 |
307
0
Манчестер Юнайтед включился в борьбу за Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски намерен покинуть клуб нынешним летом и перейти в «Барселону». Однако этот трансфер под вопросом из-за тяжелого экономического положения каталонцев.

Этим надеется воспользоваться «Манчестер Юнайтед». Если переход в «Барселону» сорвется, «Красные дьяволы» попытаются подписать игрока. Такие же планы у «Челси» и ПСЖ.

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 50 голов и 7 ассистов в 46 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Роберт Левандовски Бавария Манчестер Юнайтед Барселона
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Источник Daily Star
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