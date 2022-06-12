Левандовски хочет перейти в ПСЖ, если не получится с Барселоной

Роберт Левандовски твердо намерен покинуть «Баварию» нынешним летом. Приоритетным вариантом для польского форварда является «Барселона», ради которой он готов на сокращение зарплаты в два раза.

Однако финансовые проблемы каталонцев ставят под сомнение возможность такого трансфера. Если же перейти в «Барселону» не удастся, Левандовски рассмотрит вариант перехода в ПСЖ.

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 50 голов и 7 ассистов в 46 матчах за «Баварию» во всех турнирах.