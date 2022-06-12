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  4. Левандовски хочет перейти в ПСЖ, если не получится с Барселоной
Германия
12 июня 2022, 08:26 |
261
0

Левандовски хочет перейти в ПСЖ, если не получится с Барселоной

Форвард все равно намерен покинуть «Баварию»

12 июня 2022, 08:26 |
261
0
Левандовски хочет перейти в ПСЖ, если не получится с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Роберт Левандовски твердо намерен покинуть «Баварию» нынешним летом. Приоритетным вариантом для польского форварда является «Барселона», ради которой он готов на сокращение зарплаты в два раза.

Однако финансовые проблемы каталонцев ставят под сомнение возможность такого трансфера. Если же перейти в «Барселону» не удастся, Левандовски рассмотрит вариант перехода в ПСЖ.

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 50 голов и 7 ассистов в 46 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Роберт Левандовски Бавария ПСЖ Барселона
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