Испания11 июня 2022, 21:12 |
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Левандовски готов на зарплату в два раза ниже ради Барселоны
Польский форвард твердо намерен сменить клуб летом
11 июня 2022, 21:12 |
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Роберт Левандовски согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год, его зарплата составит 12 миллионов евро в год
Это почти в два раза меньше, чем польский форвард сейчас получает в «Баварии» - 23 миллиона евро в год. На трансфер 33-летнего поляка «Барселона» готова потратить 30 миллионов евро в год.
Ранее Левандовски публично заявил, что хочет покинуть «Баварию» нынешним летом. Его контракт действует еще год.
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