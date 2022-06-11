Левандовски готов на зарплату в два раза ниже ради Барселоны

Роберт Левандовски согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год, его зарплата составит 12 миллионов евро в год

Это почти в два раза меньше, чем польский форвард сейчас получает в «Баварии» - 23 миллиона евро в год. На трансфер 33-летнего поляка «Барселона» готова потратить 30 миллионов евро в год.

Ранее Левандовски публично заявил, что хочет покинуть «Баварию» нынешним летом. Его контракт действует еще год.