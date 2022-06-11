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  4. Левандовски готов на зарплату в два раза ниже ради Барселоны
Испания
11 июня 2022, 21:12 |
666
0

Левандовски готов на зарплату в два раза ниже ради Барселоны

Польский форвард твердо намерен сменить клуб летом

11 июня 2022, 21:12 |
666
0
Левандовски готов на зарплату в два раза ниже ради Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Роберт Левандовски согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год, его зарплата составит 12 миллионов евро в год

Это почти в два раза меньше, чем польский форвард сейчас получает в «Баварии» - 23 миллиона евро в год. На трансфер 33-летнего поляка «Барселона» готова потратить 30 миллионов евро в год.

Ранее Левандовски публично заявил, что хочет покинуть «Баварию» нынешним летом. Его контракт действует еще год.

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Источник Sport.es
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