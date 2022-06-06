Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Что-то умерло во мне, хочу покинуть Баварию»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски снова подтвердил свое намерение покинуть клуб этим летом:

«Я хочу уйти из «Баварии». Преданность и уважение важнее работы. Лучший способ найти решение вместе. Что-то умерло во мне, я хочу покинуть Баварию, чтобы в моей жизни было больше эмоций».

Главным претендентом на Левандовски называют «Барселону».