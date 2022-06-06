Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Что-то умерло во мне, хочу покинуть Баварию»
Германия
06 июня 2022, 22:58 |
1025
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Что-то умерло во мне, хочу покинуть Баварию»

Польский форвард – о своем будущем

06 июня 2022, 22:58 |
1025
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Что-то умерло во мне, хочу покинуть Баварию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски снова подтвердил свое намерение покинуть клуб этим летом:

«Я хочу уйти из «Баварии». Преданность и уважение важнее работы. Лучший способ найти решение вместе. Что-то умерло во мне, я хочу покинуть Баварию, чтобы в моей жизни было больше эмоций».

Главным претендентом на Левандовски называют «Барселону».

По теме:
Бавария и Ливерпуль не могут договориться по трансферу Мане
Ливерпуль отклонил предложение Баварии по трансферу Мане
ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
Роберт Левандовски Бавария
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЦЫГАНКОВ: «Мечта была так близко…»
Футбол | 06 июня 2022, 18:16 3
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Мечта была так близко…»
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Мечта была так близко…»

Хавбек сборной Украины – о непопадании на Мундиаль

ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити
Футбол | 06 июня 2022, 12:10 3
ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити
ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити

С такого ракурса повтор мы еще не видели

Проиграли бой, но не войну. УАФ потроллила сборную россии
Футбол | 06.06.2022, 00:30
Проиграли бой, но не войну. УАФ потроллила сборную россии
Проиграли бой, но не войну. УАФ потроллила сборную россии
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продлил контракт с Милнером
Футбол | 06.06.2022, 17:17
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продлил контракт с Милнером
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продлил контракт с Милнером
ВИДЕО. О футболку Тимощука вытирали ноги перед матчем с Уэльсом
Футбол | 06.06.2022, 13:41
ВИДЕО. О футболку Тимощука вытирали ноги перед матчем с Уэльсом
ВИДЕО. О футболку Тимощука вытирали ноги перед матчем с Уэльсом
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПЕТРАКОВ: «Не хватило забитого гола. В раздевалке стоит гробовая тишина»
ПЕТРАКОВ: «Не хватило забитого гола. В раздевалке стоит гробовая тишина»
05.06.2022, 22:00 14
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
05.06.2022, 19:40 7
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джордж Камбосос – Девин Хейни
Где смотреть онлайн бой Джордж Камбосос – Девин Хейни
05.06.2022, 06:00
Бокс
Алекс ВЕЛИКИХ: «Очередное неуважение к сборной Украины»
Алекс ВЕЛИКИХ: «Очередное неуважение к сборной Украины»
06.06.2022, 13:22 4
Футбол
ВСУ уже контролируют половину Северодонецка
ВСУ уже контролируют половину Северодонецка
05.06.2022, 11:45
Война
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
05.06.2022, 07:10 1
Футбол
ФОТО. Неудачный дебют. Украинец Можаров проиграл на UFC Fight Night 207
ФОТО. Неудачный дебют. Украинец Можаров проиграл на UFC Fight Night 207
05.06.2022, 01:10 2
MMA
Бриллиантовая лига. У Магучих снова золото, Геращенко завоевала серебро
Бриллиантовая лига. У Магучих снова золото, Геращенко завоевала серебро
05.06.2022, 22:14 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем