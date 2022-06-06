Германия06 июня 2022, 22:58 |
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Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Что-то умерло во мне, хочу покинуть Баварию»
Польский форвард – о своем будущем
06 июня 2022, 22:58 |
1025
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски снова подтвердил свое намерение покинуть клуб этим летом:
«Я хочу уйти из «Баварии». Преданность и уважение важнее работы. Лучший способ найти решение вместе. Что-то умерло во мне, я хочу покинуть Баварию, чтобы в моей жизни было больше эмоций».
Главным претендентом на Левандовски называют «Барселону».
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