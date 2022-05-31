Левандовски хочет перейти в Барселону. Клубы ожидают непростые переговоры

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски этим летом должен перейти в «Барселону».

Как сообщает испанская пресса, клубы продолжают переговоры о переходе. Контракт форварда с каталонским клубом почти согласован.

С другой стороны, существуют сложности с позицией «Баварии». Контракт Левандовски с мюнхенцами действует еще год. Вопрос ухода из «Баварии» усложнил отношения футболиста с руководством клуба.

Отмечается, что поляк хочет перейти в «Барселону» до середины июня.

В минувшем сезоне форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах.