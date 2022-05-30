Германия30 мая 2022, 20:44 |
475
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Испания – хорошее место не только для отдыха»
Форвард «Баварии» о своем будущем
30 мая 2022, 20:44 |
475
0
Сегодня Роберт Левандовски сообщил о намерении покинуть «Баварию» нынешним летом. Также польский форвард прокомментировал возможный переход в «Барселону»:
«Испания великолепна. У нас есть дом на Мальорке. Думаю, что это действительно хорошее место – не только для отдыха.
Сложно сказать, буду ли я еще играть за «Баварию» в следующем сезоне. Переход в «Барсу»? Это зависит от нескольких факторов. Думаю, моя ситуация ясна и нет смысла об этом говорить».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 мая 2022, 15:53 2
УЕФА назначил арбитров на поединок плей-офф отбора ЧМ
Футбол | 29 мая 2022, 20:30 10
В противостоянии «Хаддерсфилда» и «Ноттингем Форест» все решил автогол
Футбол | 30.05.2022, 18:51
Футбол | 30.05.2022, 14:19
Футбол | 30.05.2022, 02:40
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.05.2022, 10:02 13
29.05.2022, 07:56 3
29.05.2022, 00:08
29.05.2022, 17:59 12
29.05.2022, 16:14
28.05.2022, 21:32
Футбол
28.05.2022, 20:06 12