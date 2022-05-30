Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Испания – хорошее место не только для отдыха»

Сегодня Роберт Левандовски сообщил о намерении покинуть «Баварию» нынешним летом. Также польский форвард прокомментировал возможный переход в «Барселону»:

«Испания великолепна. У нас есть дом на Мальорке. Думаю, что это действительно хорошее место – не только для отдыха.

Сложно сказать, буду ли я еще играть за «Баварию» в следующем сезоне. Переход в «Барсу»? Это зависит от нескольких факторов. Думаю, моя ситуация ясна и нет смысла об этом говорить».