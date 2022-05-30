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  4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Испания – хорошее место не только для отдыха»
Германия
30 мая 2022, 20:44 |
475
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Испания – хорошее место не только для отдыха»

Форвард «Баварии» о своем будущем

30 мая 2022, 20:44 |
475
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Испания – хорошее место не только для отдыха»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Сегодня Роберт Левандовски сообщил о намерении покинуть «Баварию» нынешним летом. Также польский форвард прокомментировал возможный переход в «Барселону»:

«Испания великолепна. У нас есть дом на Мальорке. Думаю, что это действительно хорошее место – не только для отдыха.

Сложно сказать, буду ли я еще играть за «Баварию» в следующем сезоне. Переход в «Барсу»? Это зависит от нескольких факторов. Думаю, моя ситуация ясна и нет смысла об этом говорить».

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Источник Sport1
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