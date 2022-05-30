Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Я вижу, что моя история с Баварией закончена»

Форвард Роберт Левандовски в интервью польским СМИ заявил, что не видит себя в составе «Баварии» в следующем сезоне.

«На этот момент я вижу, что моя история с «Баварией» закончена. Я не вижу возможности продолжать наше сотрудничество».

«Считаю, что трансфер станет лучшим вариантом для обеих сторон», - сказал Левандовски.

При этом контракт нападающего истекает через год, а в клубе заявляют, что не намерены терять своего ведущего игрока.

Главным претендентом на игрока называют «Барселону».