Германия30 мая 2022, 17:45 | Обновлено 30 мая 2022, 18:30
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Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Я вижу, что моя история с Баварией закончена»
Игрок не хочет оставаться в Мюнхене
30 мая 2022, 17:45 | Обновлено 30 мая 2022, 18:30
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Форвард Роберт Левандовски в интервью польским СМИ заявил, что не видит себя в составе «Баварии» в следующем сезоне.
«На этот момент я вижу, что моя история с «Баварией» закончена. Я не вижу возможности продолжать наше сотрудничество».
«Считаю, что трансфер станет лучшим вариантом для обеих сторон», - сказал Левандовски.
При этом контракт нападающего истекает через год, а в клубе заявляют, что не намерены терять своего ведущего игрока.
Главным претендентом на игрока называют «Барселону».
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Бундесліга-це ліга Левандовського. Більшого ні і одній другій лізі він вже не досягне.
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