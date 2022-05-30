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  4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Я вижу, что моя история с Баварией закончена»
Германия
30 мая 2022, 17:45 | Обновлено 30 мая 2022, 18:30
1474
1

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Я вижу, что моя история с Баварией закончена»

Игрок не хочет оставаться в Мюнхене

30 мая 2022, 17:45 | Обновлено 30 мая 2022, 18:30
1474
1
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Я вижу, что моя история с Баварией закончена»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Роберт Левандовски в интервью польским СМИ заявил, что не видит себя в составе «Баварии» в следующем сезоне.

«На этот момент я вижу, что моя история с «Баварией» закончена. Я не вижу возможности продолжать наше сотрудничество».

«Считаю, что трансфер станет лучшим вариантом для обеих сторон», - сказал Левандовски.

При этом контракт нападающего истекает через год, а в клубе заявляют, что не намерены терять своего ведущего игрока.

Главным претендентом на игрока называют «Барселону».

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Источник Sky Sports
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GloryUkraine
Бундесліга-це ліга Левандовського. Більшого ні і одній другій лізі він вже не досягне.
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