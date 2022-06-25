Позиция изменилась. Бавария готова продать Левандовски

Руководство «Баварии» изменило свою позицию по поводу Роберта Левандовски, чей контракт истекает летом 2023 года. Сам форвард твердо намерен покинуть клуб летом.

Если раньше «Бавария» отклоняла предложения «Барселоны» по Левандовски, то теперь чемпионы Германии готовы продать игрока. Но требуют солидную сумму – 60 миллионов евро. Кроме «Барселоны», на 33-летнего поляка претендует ПСЖ.

В прошлом сезоне Левандовски провел за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 50 голов и 7 результативных передач.