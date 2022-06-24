Бавария вновь отклонила предложение Барселоны по Левандовски

Эпопея вокруг возможного перехода нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в «Барселону» продолжается.

Ранее каталонский клуб предложил за 33-летнего поляка 35 млн евро плюс бонусы. Как сообщает The Telegraph, «Бавария» отклонила это предложение. Мюнхенцы хотят получить за своего футболиста чистых 40 миллионов.

Ранее сообщалось, что Левандовски уже согласовал трехлетний контракт с «Барселоной»

В прошлом сезоне Левандовски провел за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 50 голов и семь результативных передач. Контракт поляка с клубом истекает летом 2023 года.