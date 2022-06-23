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  4. Барселона сделала новое предложение Баварии по Левандовски
Испания
23 июня 2022, 21:07 |
454
0

Барселона сделала новое предложение Баварии по Левандовски

Чемпионы Германии его вряд ли примут

23 июня 2022, 21:07 |
454
0
Барселона сделала новое предложение Баварии по Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

«Барселона» сделала «Баварии» новое предложение в размере 35 миллионов евро по трансферу Роберта Левандовски. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«Бавария» это предложение вряд ли примет. Чемпионы Германии хотят сохранить игрока и готовы отпустить его только за 50 миллионов евро.

Ранее «Бавария» подписала Садио Мане, но в клубе его не рассматривают как замену Левандовски.

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Роберт Левандовски Бавария Барселона трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
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Источник Bayern & Germany
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