Испания23 июня 2022, 21:07 |
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Барселона сделала новое предложение Баварии по Левандовски
Чемпионы Германии его вряд ли примут
23 июня 2022, 21:07 |
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«Барселона» сделала «Баварии» новое предложение в размере 35 миллионов евро по трансферу Роберта Левандовски. Об этом сообщают немецкие СМИ.
«Бавария» это предложение вряд ли примет. Чемпионы Германии хотят сохранить игрока и готовы отпустить его только за 50 миллионов евро.
Ранее «Бавария» подписала Садио Мане, но в клубе его не рассматривают как замену Левандовски.
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