Барселона сделала новое предложение Баварии по Левандовски

«Барселона» сделала «Баварии» новое предложение в размере 35 миллионов евро по трансферу Роберта Левандовски. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«Бавария» это предложение вряд ли примет. Чемпионы Германии хотят сохранить игрока и готовы отпустить его только за 50 миллионов евро.

Ранее «Бавария» подписала Садио Мане, но в клубе его не рассматривают как замену Левандовски.